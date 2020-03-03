В Москве назвали самые популярные станции БКЛ

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Около 58 млн поездок совершили пассажиры московского метро по Большой кольцевой линии со дня её открытия.
В Москве назвали самые популярные станции БКЛ
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, новое кольцо столичной подземки становится всё более востребованным у пассажиров.

По его словам, самой популярной станцией БКЛ стала «ЦСКА» — за год ею воспользовались более 11 млн раз.

На втором месте — станция «Деловой центр», на третьем — «Петровский парк» и «Шелепиха».

«Незначительно отстаёт от «Шелепихи» станция «Савёловская», благодаря открытию которой удалось разгрузить одноимённую станцию Серпуховско-Тимирязевской линии. До этого через вестибюли Савёловской серой ветки в метрополитен по будням попадали около 60 тыс. раз, после — чуть более 50 тыс.», — цитирует Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.

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