В Москве назвали самые популярные станции БКЛ
- © Наталья Селиверстова
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, новое кольцо столичной подземки становится всё более востребованным у пассажиров.
По его словам, самой популярной станцией БКЛ стала «ЦСКА» — за год ею воспользовались более 11 млн раз.
На втором месте — станция «Деловой центр», на третьем — «Петровский парк» и «Шелепиха».
«Незначительно отстаёт от «Шелепихи» станция «Савёловская», благодаря открытию которой удалось разгрузить одноимённую станцию Серпуховско-Тимирязевской линии. До этого через вестибюли Савёловской серой ветки в метрополитен по будням попадали около 60 тыс. раз, после — чуть более 50 тыс.», — цитирует Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.
Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.