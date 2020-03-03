В Москве назвали самые популярные станции БКЛ

Около 58 млн поездок совершили пассажиры московского метро по Большой кольцевой линии со дня её открытия.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, новое кольцо столичной подземки становится всё более востребованным у пассажиров.

По его словам, самой популярной станцией БКЛ стала «ЦСКА» — за год ею воспользовались более 11 млн раз.

На втором месте — станция «Деловой центр», на третьем — «Петровский парк» и «Шелепиха».

«Незначительно отстаёт от «Шелепихи» станция «Савёловская», благодаря открытию которой удалось разгрузить одноимённую станцию Серпуховско-Тимирязевской линии. До этого через вестибюли Савёловской серой ветки в метрополитен по будням попадали около 60 тыс. раз, после — чуть более 50 тыс.», — цитирует Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.