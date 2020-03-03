Эксперты подсчитали экономию бюджета от изменения пенсионной системы

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Национальное рейтинговое агентство (НРА) подсчитало, что бюджет России сэкономил 21,5 млрд рублей благодаря совершенствованию пенсионной системы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитическую записку, которую подготовило агентство.
Эксперты подсчитали экономию бюджета от изменения пенсионной системы
  • © Владимир Астапкович/РИА Новости

По данным издания, в течение девяти месяцев прошлого года число получателей страховой пенсии по старости уменьшилось на 401,3 тыс., или на 1,1%.

Как посчитали аналитики НРА, экономия для бюджета составила 21,5 млрд рублей. Директор рейтингов финансовых институтов НРА уточнил, что оценка сформирована на среднем размере пенсии (около 15,5 тыс. рублей в месяц) и периоде средневзвешенной выплаты (3,5 месяца).

Также указывается, что эффект для бюджета от изменения пенсионной системы был получен на год раньше прогнозируемого.

При этом аналитики считают, что эффект для бюджета в 2020 году может увеличиться до 48 млрд рублей.

В декабре Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.

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