Эксперты подсчитали экономию бюджета от изменения пенсионной системы
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По данным издания, в течение девяти месяцев прошлого года число получателей страховой пенсии по старости уменьшилось на 401,3 тыс., или на 1,1%.
Как посчитали аналитики НРА, экономия для бюджета составила 21,5 млрд рублей. Директор рейтингов финансовых институтов НРА уточнил, что оценка сформирована на среднем размере пенсии (около 15,5 тыс. рублей в месяц) и периоде средневзвешенной выплаты (3,5 месяца).
Также указывается, что эффект для бюджета от изменения пенсионной системы был получен на год раньше прогнозируемого.
При этом аналитики считают, что эффект для бюджета в 2020 году может увеличиться до 48 млрд рублей.
В декабре Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.