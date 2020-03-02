Полиция возбудила дело по факту ДТП с микроавтобусом под Владимиром
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«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — цитирует РИА Новости начальника пресс-службы Ирину Гавриченко.
По данным полиции, микроавтобус из Чувашии, перевозивший рабочих, столкнулся со стоящим на светофоре грузовиком из Мордовии.
Ранее в прокуратуре Владимирской области сообщили, что водитель микроавтобуса не имел лицензии на перевозку пассажиров и в момент ДТП заснул за рулём.
Авария произошла в ночь на 2 марта на трассе М7 «Волга» в городе Гороховце.