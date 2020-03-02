Полиция возбудила дело по факту ДТП с микроавтобусом под Владимиром

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Полиция возбудила уголовное дело по факту столкновения микроавтобуса и грузовика во Владимирской области, в результате которого один человек погиб и ещё 16 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.
Полиция возбудила дело по факту ДТП с микроавтобусом под Владимиром
  • © ГУ МЧС РФ по Владимирской области

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — цитирует РИА Новости начальника пресс-службы Ирину Гавриченко.

По данным полиции, микроавтобус из Чувашии, перевозивший рабочих, столкнулся со стоящим на светофоре грузовиком из Мордовии.

Ранее в прокуратуре Владимирской области сообщили, что водитель микроавтобуса не имел лицензии на перевозку пассажиров и в момент ДТП заснул за рулём.

Авария произошла в ночь на 2 марта на трассе М7 «Волга» в городе Гороховце.

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