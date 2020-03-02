Водитель попавшего в ДТП микроавтобуса под Владимиром не имел лицензии

Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, который столкнулся с грузовиком во Владимирской области, не имел лицензии на перевозку пассажиров. По данным прокуратуры, в момент ДТП он заснул за рулём.

«Водитель микроавтобуса заснул за рулём, при этом лицензии на перевозку пассажиров автомобильным транспортом не имел, транспортное средство тахографом не оборудовано», — говорится на сайте региональной прокуратуры.

Ведомство начало проверку по факту ДТП, по итогам которой будет дана оценка действиям обоих водителей.

Ранее сообщалось, что в результате аварии с участием микроавтобуса во Владимирской области погиб один человек и ещё 16 пострадали.