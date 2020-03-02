В Перми открыли памятник «Солдат России»
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Об этом сообщает kp.ru.
В церемонии приняли участие глава Пермского края Дмитрий Махонин, глава Перми Дмитрий Самойлов, Герой России Сергей Яшкин, председатель региональной общественной организации «Пермский краевой комитет солдатских матерей» Нина Шевелёва.
С инициативой установки мемориала в 2005 году выступила организация поддержки семей погибших военнослужащих «Чёрный тюльпан».
Ранее Newsnn.ru сообщал, что в Нижегородской области дополнительно направят 200 млн рублей на ремонт памятников героям Великой Отечественной войны.