В Перми открыли памятник «Солдат России»

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В сквере имени Советской армии в Перми открыли памятник «Солдат России», посвящённый погибшим во время боевых действий в горячих точках.
В Перми открыли памятник «Солдат России»
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Об этом сообщает kp.ru.

В церемонии приняли участие глава Пермского края Дмитрий Махонин, глава Перми Дмитрий Самойлов, Герой России Сергей Яшкин, председатель региональной общественной организации «Пермский краевой комитет солдатских матерей» Нина Шевелёва.

С инициативой установки мемориала в 2005 году выступила организация поддержки семей погибших военнослужащих «Чёрный тюльпан».

Ранее Newsnn.ru сообщал, что в Нижегородской области дополнительно направят 200 млн рублей на ремонт памятников героям Великой Отечественной войны.

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