В Нижегородской области дополнительно направят 200 млн рублей на ремонт памятников героям войны
- РИА Новости
Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Как заявил губернатор Глеб Никитин, в настоящее время формируется список мемориалов.
«Прошу глав районов максимально ответственно отнестись к этой работе. Времени остаётся совсем немного», — отметил он.
Ранее НСН сообщала, что в Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы.