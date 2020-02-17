В Нижегородской области дополнительно направят 200 млн рублей на ремонт памятников героям войны

В Нижегородской области дополнительно направят 200 млн рублей на ремонт памятников героям Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как заявил губернатор Глеб Никитин, в настоящее время формируется список мемориалов.

«Прошу глав районов максимально ответственно отнестись к этой работе. Времени остаётся совсем немного», — отметил он.

Ранее НСН сообщала, что в Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы.