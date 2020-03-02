В Марий Эл завели дело по факту гибели 12-летнего мальчика
- РИА Новости
Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.
По имеющимся данным, 28 февраля в селе Семёновка дети играли в заброшенном здании. Мальчик упал в проём перекрытия на втором этаже и погиб.
Дело возбудили по признакам халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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