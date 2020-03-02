В Марий Эл завели дело по факту гибели 12-летнего мальчика

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В Марий Эл завели уголовное дело по факту гибели 12-летнего мальчика.
В Марий Эл завели дело по факту гибели 12-летнего мальчика
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

По имеющимся данным, 28 февраля в селе Семёновка дети играли в заброшенном здании. Мальчик упал в проём перекрытия на втором этаже и погиб.

Дело возбудили по признакам халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали проверку по факту смерти школьника после урока физкультуры.

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