В Марий Эл завели дело по факту гибели 12-летнего мальчика

В Марий Эл завели уголовное дело по факту гибели 12-летнего мальчика.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

По имеющимся данным, 28 февраля в селе Семёновка дети играли в заброшенном здании. Мальчик упал в проём перекрытия на втором этаже и погиб.

Дело возбудили по признакам халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали проверку по факту смерти школьника после урока физкультуры.