СК запросил для проверки материалы по гибели Шуралева в ДТП
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- РИА Новости
«По поручению и. о. руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Андрея Стрижова перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии материалов из органов полиции и передаче их в следственные органы ГСУ СК России по Москве», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что сообщение о ДТП было получено СК в ходе мониторинга средств массовой информации.
По данным следствия, 1 марта во дворе жилого дома автомобиль, осуществляя движение задним ходом, совершил наезд на 84-летнего мужчину, который был госпитализирован, но впоследствии скончался.
Ранее в аппарате Клуба военачальников сообщили, что Шуралев погиб в ДТП возле дома. 3 апреля ему должно было исполниться 85 лет.