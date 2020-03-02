СК запросил для проверки материалы по гибели Шуралева в ДТП

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Столичное управление Следственного комитета России запросило для проверки материалы об обстоятельствах ДТП в Москве, в результате которого погиб бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев.
СК запросил для проверки материалы по гибели Шуралева в ДТП
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«По поручению и. о. руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Андрея Стрижова перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии материалов из органов полиции и передаче их в следственные органы ГСУ СК России по Москве», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что сообщение о ДТП было получено СК в ходе мониторинга средств массовой информации.

По данным следствия, 1 марта во дворе жилого дома автомобиль, осуществляя движение задним ходом, совершил наезд на 84-летнего мужчину, который был госпитализирован, но впоследствии скончался.

Ранее в аппарате Клуба военачальников сообщили, что Шуралев погиб в ДТП возле дома. 3 апреля ему должно было исполниться 85 лет.

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