СК запросил для проверки материалы по гибели Шуралева в ДТП

Столичное управление Следственного комитета России запросило для проверки материалы об обстоятельствах ДТП в Москве, в результате которого погиб бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев.

«По поручению и. о. руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Андрея Стрижова перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии материалов из органов полиции и передаче их в следственные органы ГСУ СК России по Москве», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что сообщение о ДТП было получено СК в ходе мониторинга средств массовой информации.

По данным следствия, 1 марта во дворе жилого дома автомобиль, осуществляя движение задним ходом, совершил наезд на 84-летнего мужчину, который был госпитализирован, но впоследствии скончался.

Ранее в аппарате Клуба военачальников сообщили, что Шуралев погиб в ДТП возле дома. 3 апреля ему должно было исполниться 85 лет.