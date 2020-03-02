Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников Николая Дерябина.

«Владимир Михайлович Шуралев трагически погиб после ДТП, произошедшего возле его дома. Был сбит автомобилем. Скончался 2 марта», — сказал он.

Уточняется, что 3 апреля Шуралеву должно было исполниться 85 лет.

Ранее в Москве скончался Маршал Советского Союза Дмитрий Язов.

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