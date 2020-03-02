В Свердловской области задержали двух подозреваемых в сбыте фальшивых купюр

В Свердловской области задержали двух мужчин, подозреваемых в сбыте фальшивых купюр. При обыске у них обнаружили травматический пистолет и ручную гранату Ф-1.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на начальника пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерия Горелых.

По имеющимся данным, ранее судимые мужчины приехали их Ханты-Мансийского округа в декабре 2019 года. Через два месяца в Первоуральске и Каменске-Уральском из оборота было изъято шесть поддельных банкнот номиналом 5000 рублей.

«Установлено, что подозреваемые купили не менее 20 фальшивок в интернете. При силовой поддержке Росгвардии полицейские задержали фигурантов, провели обыск в их съёмном жилище. Были изъяты не только подделки, но и травматическое оружие, боеприпасы, наркотическое вещество, банковские карты, зарегистрированные на сторонних лиц, и другие вещдоки», — уточнил Горелых.

Суд отправил подозреваемых под арест. Заведены уголовные дела.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде перед судом предстанут обвиняемые в изготовлении фальшивых купюр.