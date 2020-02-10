В Калининграде перед судом предстанут обвиняемые в изготовлении фальшивых купюр

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В Калининграде перед судом предстанут члены банды, обвиняемые в изготовлении фальшивых купюр.
В Калининграде перед судом предстанут обвиняемые в изготовлении фальшивых купюр
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Янтарный край».

В 2018 году по городу стали распространяться поддельные 500-рублёвые банкноты. Их печатали за пределами региона, и, несмотря на низкое качество, продавцы многих магазинов принимали их за настоящие. Сотрудники УЭБиПК УМВД задокументировали 26 эпизодов.

Фальшивые купюры распространяла группа из шести человек. Их задержали в январе 2019 года.

«В результате оперативной комбинации сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции вышли на след одного из сбытчиков, после чего установили остальных участников группы», — уточнила начальник пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.

Четверо задержанных признали вину и стали сотрудничать со следствием. Двое из них заключили досудебные соглашения и приговорены к одному году и четырём месяцам лишения свободы.

Что касается остальных участников группы, то материалы дела переданы в суд.

В 2019 году progorod43 сообщал, что в Кировской области впервые обнаружили поддельные купюры номиналом 2000 рублей.

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