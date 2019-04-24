В Кировской области впервые обнаружили поддельные купюры номиналом 2000 рублей

За первые три месяца 2019 года в Кировской области обнаружили 17 поддельных купюр, сообщает progorod43.ru со ссылкой на отделение Центробанка по региону.

Отмечается, что среди подделок — 11 банкнот номиналом 5000 рублей, четыре — номиналом 2000 рублей, две — номиналом 1000 рублей.

Как заявил управляющий отделением ЦБ Сергей Крюков, поддельные банкноты номиналом 2000 рублей выявлены в регионе впервые.

«Это объясняется тем, что банкноты такого номинала имеют множество усовершенствованных защитных признаков. Подделать все эти элементы крайне сложно», — отметил он.

В 2018 году «Газета.Ru» информировала, что в Амурской области задержали мужчину, подозреваемого в незаконном изготовлении и сбыте фальшивой купюры номиналом 2000 рублей.

Также сообщалось, что в банковской системе России в I квартале 2019 года было выявлено 8911 поддельных денежных знаков, что на 5,9% больше показателей прошлого года за аналогичный период.