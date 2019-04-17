ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России

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В банковской системе России в I квартале 2019 года выявлено 8911 поддельных денежных знаков, что на 5,9% больше показателей прошлого года за аналогичный период. Такие данные представил Центробанк.
ЦБ зафиксировал рост числа поддельных денежных знаков в России
  • РИА Новости

«В I квартале 2019 года в банковской системе России было обнаружено 8911 поддельных денежных знаков Банка России», — говорится в сообщении на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что большинство подделок за этот период приходится на пятитысячные банкноты — 6220 случаев.

Кроме того, были выявлены случаи фальсификации денежных знаков номиналом 1000 рублей (1835 банкнот) и 2000 рублей (680 банкнот)

При этом банкноты меньших номиналов почти не используются для фальсификации: так, были выявлены 11 поддельных купюр номиналом 50 рублей, восемь поддельных монет номиналом 10 рублей и 15 поддельных банкнот номиналом 5 рублей.

Согласно представленной статистике, зафиксированы 523 поддельные банкноты других государств, большинство из которых (449) составили долларовые купюры.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в России отмечается рост числа фальшивых денежных знаков номиналом 2000 рублей.

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