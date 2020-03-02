Сбежавшая из-под карантина в Севастополе не была гражданкой России

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Женщина, которая сбежала из-под карантина в инфекционной больнице Севастополя, не является гражданкой России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на вице-губернатора Севастополя Александра Кулагина.
Сбежавшая из-под карантина в Севастополе не была гражданкой России
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Могу точно сказать, что пациентка не гражданка Российской Федерации», — заявил он.

Кулагин призвал женщину «иметь гражданскую ответственность».

По его словам, пациентке сейчас «выгодно появиться», так как «сдать анализы и подождать два дня проще, чем иметь проблемы с законом».

1 марта в Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из инфекционной больницы №1, куда её направляли на карантин из-за коронавирусной инфекции COVID-19. В Роспотребнадзоре уточнили, что диагноз у женщины не подтвердили, но пациентке необходимо было пройти лабораторные исследования.

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