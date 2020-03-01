В Севастополе объявили в розыск сбежавшую из-под карантина пациентку

В Севастополе объявили в розыск женщину, которая сбежала из инфекционной больницы, куда её направляли на карантин в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.

«Да, есть соответствующее решение суда», — сообщила она.

По её словам, диагноз «коронавирус» у женщины не был подтверждён, но пациентке необходимо было пройти лабораторные исследования.

В пресс-службе правительства Севастополя заявили, что пациентка была помещена на 14-дневный карантин в инфекционной больнице после возвращения из Китая.

Ранее Роспотребнадзор призвал россиян максимально ограничить выезд за рубеж для избежания заражения COVID-19.