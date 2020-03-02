Иркутский чиновник во время задержания за взятку пытался съесть улику

Заместитель главы управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии во время задержания за взятку попытался съесть одну из улик.

Следственный комитет России опубликовал видео оперативных действий в кабинете мужчины, а также процесс поедания небольшого листа бумаги чиновником. На кадрах ролика видно, как он облизывает пальцы и пытается его проглотить, а затем начинает кашлять.

«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия и иных должностных лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч.5 ст. 290 УК России (получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере)», — говорится в описании к видео.

По версии следствия, 28 февраля чиновник получил от бизнесмена взятку в размере 160 тыс. рублей за беспрепятственную выдачу в кратчайшие сроки фито-санитарных сертификатов, необходимых для экспорта лесной продукции.

Отмечается, что заместитель руководителя ведомства и иные должностные лица были задержаны парвоохранительными органами.

«В ходе задержания были проведены обыски по местам жительства подозреваемых, а также осмотры служебных кабинетов, где были обнаружены и изъяты денежные средства и документы. Кроме того, в кабинете одного из подозреваемых был обнаружен кокаин», — добавили в СК.

По информации ГТРК «Иркутск», на съеденной бумажке была так называемая «чёрная бухгалтерия».

Удалось ли в итоге извлечь улику или её часть из чиновника — остаётся неизвестным.

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