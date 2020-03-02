Прокурор призвал суд смягчить наказание Константину Котову

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Представители прокуратуры и уполномоченного по правам человека в России попросили суд о смягчении наказания Константину Котову, осуждённому на четыре года колонии за неоднократные нарушения правил проведения митингов.
Прокурор призвал суд смягчить наказание Константину Котову
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление гособвинитель сделал во время заседания Второго кассационного суда в Москве, где рассматривается жалоба на приговор Котову.

«Поддерживаю представление заместителя генерального прокурора о снижении наказания Котову, в то же время считаю необоснованной позицию, содержащуюся в жалобах защиты, о незаконности приговора и необходимости его отмены», — сказал он.

Уточняется, что в суде также находится поступившая от уполномоченного по правам человека в России жалоба, в которой приговор Котову назван «чрезмерно суровым».

Ранее сообщалось, что Конституционный суд России постановил пересмотреть приговор Котову.

Константин Котов был задержан после несогласованного шествия в центре Москвы в августе 2019 года. Тверской суд Москвы признал его виновным по статье Уголовного кодекса о неоднократном нарушении порядка проведения митингов.

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