Эксперт оценил планы по запуску сельской ипотеки под 2,7%

Эксперт Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов оценил планы по запуску сельской ипотеки под 2,7%.

«Запускается эта программа в России очень своевременно на фоне процессов урбанизации в стране», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил Шаповалов, важно, что в программу попадают и малые города, поскольку это поможет их развитию и пополнению.

«Повышение спроса на жильё в малых городах и сельских поселениях неизбежно отзовётся ростом предложения — строительный бизнес обратит более пристальное внимание на эти традиционно второстепенные для него территории», — прогнозирует он.

По его словам, активизация строительства всегда подразумевает создание новых рабочих мест, появление сопутствующего бизнеса, рост отчислений в местные бюджеты.

Ранее газета «Известия» сообщала, что россияне смогут получить ипотеку под 2,7% в курортных поселениях Краснодарского края. Льготные условия будут предоставляться по программе сельской ипотеки.