Эксперт оценил планы по запуску сельской ипотеки под 2,7%

Короткая ссылка
Эксперт Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов оценил планы по запуску сельской ипотеки под 2,7%.
Эксперт оценил планы по запуску сельской ипотеки под 2,7%
  • РИА Новости

«Запускается эта программа в России очень своевременно на фоне процессов урбанизации в стране», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил Шаповалов, важно, что в программу попадают и малые города, поскольку это поможет их развитию и пополнению.

«Повышение спроса на жильё в малых городах и сельских поселениях неизбежно отзовётся ростом предложения — строительный бизнес обратит более пристальное внимание на эти традиционно второстепенные для него территории», — прогнозирует он.

По его словам, активизация строительства всегда подразумевает создание новых рабочих мест, появление сопутствующего бизнеса, рост отчислений в местные бюджеты.

Ранее газета «Известия» сообщала, что россияне смогут получить ипотеку под 2,7% в курортных поселениях Краснодарского края. Льготные условия будут предоставляться по программе сельской ипотеки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить