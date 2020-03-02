В Башкирии потушили крупный пожар на ферме
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по региону.
«Пожар ликвидирован, пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что до прибытия спасателей с территории фермы удалось вывести 250 голов крупного рогатого скота.
К тушению пожара от МЧС были привлечены 12 человек и шесть единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Башкирии горит кровля здания фермы в населённом пункте Нижнесикиязово Балтачевского района на площади 1800 кв. м.
В феврале стало известно, что около 500 свиней погибли в результате возгорания, произошедшего на ферме в Московской области.
При этом в ноябре 2019 года около 10 тыс. кроликов погибли в результате пожара на кроличьей ферме в Саратовской области.