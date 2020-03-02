В финал конкурса «Учитель будущего» попали 13 команд из Сибирского федерального округа

Короткая ссылка
В финал профессионального конкурса «Учитель будущего» вышли 13 команд из Сибирского федерального округа.
В финал конкурса «Учитель будущего» попали 13 команд из Сибирского федерального округа
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«В течение трёх дней 55 команд учителей и две команды студентов из восьми регионов Сибирского федерального округа знакомились, общались, проходили конкурсные испытания и слушали лекции, приглашённых спикеров», — заявил заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

Лучшие команды продолжат борьбу в финале. Они будут представлять Кемеровскую, Новосибирскую, Иркутскую области, а также Алтайский и Красноярский края.

Ранее НСН сообщала, что в Санкт-Петербурге завершился первый финал конкурса «Учитель будущего», в котором принимали участие представители семи регионов Северо-Западного федерального округа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить