В финал конкурса «Учитель будущего» попали 13 команд из Сибирского федерального округа

В финал профессионального конкурса «Учитель будущего» вышли 13 команд из Сибирского федерального округа.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«В течение трёх дней 55 команд учителей и две команды студентов из восьми регионов Сибирского федерального округа знакомились, общались, проходили конкурсные испытания и слушали лекции, приглашённых спикеров», — заявил заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

Лучшие команды продолжат борьбу в финале. Они будут представлять Кемеровскую, Новосибирскую, Иркутскую области, а также Алтайский и Красноярский края.

Ранее НСН сообщала, что в Санкт-Петербурге завершился первый финал конкурса «Учитель будущего», в котором принимали участие представители семи регионов Северо-Западного федерального округа.