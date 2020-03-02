В Краснодарском крае рассказали о программе льготной ипотеки в курортных поселениях

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Минсельхоз Краснодарского края утвердил список курортных поселений, в которых российские граждане смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
В Краснодарском крае рассказали о программе льготной ипотеки в курортных поселениях
  • РИА Новости

Как сообщают «Известия», в список вошли 1687 населённых пунктов.

Директор федеральной сети агентств недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов отметил, что в их числе станица Анапская, входящая в состав городского округа Анапа, курорт Архипо-Осиповка, село Высокое в пригороде Адлера, село Галицыно недалеко от Красной Поляны, село Лермонтово у Джубги, а также Абрау-Дюрсо.

По словам декана факультета экономики недвижимости Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елены Иванкиной, воспользоваться льготными условиями могут практически все желающие независимо от места жительства.

В Минсельхозе России подчеркнули, что льготные условия будут предоставляться по программе сельской ипотеки, старт которой запланирован на март 2020 года.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму запустили программу льготной ипотеки для покупки земельных участков в сельской местности.

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