В «Столото» назвали сумму выигранных россиянами в 2019 году денег

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В пресс-службе распространителя государственных лотерей «Столото» рассказали, сколько денег выиграли в лотерею россияне за 2019 год.
В «Столото» назвали сумму выигранных россиянами в 2019 году денег
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«По данным «Столото», на 27,4% выросла сумма лотерейных выигрышей жителей России. В 2018 году она составляла 20,8 млрд рублей, а в 2019-м превысила 26,5 млрд рублей», — цитирует сообщение компании РИА Новости.

Отмечается, что совокупная выручка от продаж лотерейных билетов в 2019 году в России выросла на 21% и составила 57,9 млрд рублей. При этом компания отмечает рост продаж билетов через онлайн-каналы.

В компании добавили, что благодаря государственным лотереям бюджет страны в общей сложности пополнился на 13,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья Надежда Бартош выиграла 1 млрд рублей в новогодней лотерее.

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