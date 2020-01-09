Выигравшая миллиард в лотерею жительница Подмосковья вышла на связь
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
Как отмечается, она приехала на оформление выигрыша в лотерейный центр вместе с супругом и дочерью.
Счастливый билет, купленный в подмосковном торговом центре, женщине подарила дочь на день рождения 31 декабря.
«Сын с дочерью спрашивали, что мне подарить. Я попросила билет «Русского лото», так как всё остальное у меня есть», — рассказала она.
По её словам, ТЦ уже закрывался и она в спешке выбрала три первых попавшихся билета.
Сумму выигрыша узнали только 3 января, когда дочь проверила результаты тиража.
Супруги говорят, что пока их жизнь никак не изменится. Они намерены продолжать развивать семейный бизнес.
Рекордный розыгрыш состоялся в новогоднюю ночь. Победительница получит сумму за вычетом НДФЛ в 13%.