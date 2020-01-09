Выигравшая миллиард в лотерею жительница Подмосковья вышла на связь

Победительница новогодней лотереи, выигрыш в которой составил 1 млрд рублей, вышла на связь, сообщает пресс-служба «Столото». Миллиардером оказалась жительница Подмосковья Надежда Бартош.

Как отмечается, она приехала на оформление выигрыша в лотерейный центр вместе с супругом и дочерью.

Счастливый билет, купленный в подмосковном торговом центре, женщине подарила дочь на день рождения 31 декабря.

«Сын с дочерью спрашивали, что мне подарить. Я попросила билет «Русского лото», так как всё остальное у меня есть», — рассказала она.

По её словам, ТЦ уже закрывался и она в спешке выбрала три первых попавшихся билета.

Сумму выигрыша узнали только 3 января, когда дочь проверила результаты тиража.

Супруги говорят, что пока их жизнь никак не изменится. Они намерены продолжать развивать семейный бизнес.

Рекордный розыгрыш состоялся в новогоднюю ночь. Победительница получит сумму за вычетом НДФЛ в 13%.