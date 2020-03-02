Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.

«Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаём такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами», — сказал он в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава государства напомнил, что Россия находится на седьмом месте в мире по военным расходам и ежегодно их сокращает, в отличие от других государств.

Он также подчеркнул, что в оборонной сфере страна перестала быть в числе «догоняющих», создав уникальные системы ударного наступательного оружия.

Ранее российский лидер пообещал продолжать оснащать все виды и рода войск новейшими видами вооружения и техникой.