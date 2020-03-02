Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
- РИА Новости
«Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаём такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами», — сказал он в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Глава государства напомнил, что Россия находится на седьмом месте в мире по военным расходам и ежегодно их сокращает, в отличие от других государств.
Он также подчеркнул, что в оборонной сфере страна перестала быть в числе «догоняющих», создав уникальные системы ударного наступательного оружия.
Ранее российский лидер пообещал продолжать оснащать все виды и рода войск новейшими видами вооружения и техникой.