Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору зубной щётки

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Эксперты Роспотребнадзора рассказали о правилах выбора средств для гигиены полости рта.
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору зубной щётки
  • Pixabay

Об этом сообщает Nation News.

По мнению экспертов, при выборе зубной щётки нужно прежде всего обращать внимание на жёсткость щетины. 

При частом употреблении кофе, крепкого чая и красного вина рекомендуется выбирать щётку с ультражёсткой щетиной, а при склонности к кровоточивости дёсен — с мягкой или супермягкой.

Согласно исследованиям, щётки с ровным срезом щетины хуже справляются с налётом.

У электрических зубных щёток дополнительным плюсом названа вибрация, повышающая эффективность чистки.

Специалисты рекомендуют чистить зубы следует дважды в день по две минуты, каждые три месяца менять щетку на новую.

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