Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору зубной щётки

Эксперты Роспотребнадзора рассказали о правилах выбора средств для гигиены полости рта.

Об этом сообщает Nation News.

По мнению экспертов, при выборе зубной щётки нужно прежде всего обращать внимание на жёсткость щетины.

При частом употреблении кофе, крепкого чая и красного вина рекомендуется выбирать щётку с ультражёсткой щетиной, а при склонности к кровоточивости дёсен — с мягкой или супермягкой.

Согласно исследованиям, щётки с ровным срезом щетины хуже справляются с налётом.

У электрических зубных щёток дополнительным плюсом названа вибрация, повышающая эффективность чистки.

Специалисты рекомендуют чистить зубы следует дважды в день по две минуты, каждые три месяца менять щетку на новую.

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