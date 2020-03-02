Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору зубной щётки
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Об этом сообщает Nation News.
По мнению экспертов, при выборе зубной щётки нужно прежде всего обращать внимание на жёсткость щетины.
При частом употреблении кофе, крепкого чая и красного вина рекомендуется выбирать щётку с ультражёсткой щетиной, а при склонности к кровоточивости дёсен — с мягкой или супермягкой.
Согласно исследованиям, щётки с ровным срезом щетины хуже справляются с налётом.
У электрических зубных щёток дополнительным плюсом названа вибрация, повышающая эффективность чистки.
Специалисты рекомендуют чистить зубы следует дважды в день по две минуты, каждые три месяца менять щетку на новую.
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