В СК завели дело после гибели мужчины с дочкой в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью мужчины и его малолетней дочери на мероприятии в подмосковной деревне Марьино.

Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.

«По результатам проведённой доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности мужчине и его трёхлетней дочери по ч. 3 ст. 109 УК России», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, 1 марта в деревне Марьино проводилось общественно-массовое мероприятие с участием внедорожных автомобилей. В процессе буксировки застрявшего на пересечённой местности джипа с помощью динамического буксировочного троса у вытаскиваемого автомобиля оторвало самостоятельно установленное зацепное устройство и задело проходивших мимо мужчину и его дочь.

В результате произошедшего пострадавшие скончались на месте.

Отмечается, что следователями уже осмотрено место происшествия, допрашиваются организаторы мероприятия и очевидцы произошедшего.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Тульской области завели уголовное дело по факту гибели пятилетней девочки в водоёме.