В СК завели дело после гибели мужчины с дочкой в Подмосковье
Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.
«По результатам проведённой доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности мужчине и его трёхлетней дочери по ч. 3 ст. 109 УК России», — говорится в заявлении.
По предварительным данным, 1 марта в деревне Марьино проводилось общественно-массовое мероприятие с участием внедорожных автомобилей. В процессе буксировки застрявшего на пересечённой местности джипа с помощью динамического буксировочного троса у вытаскиваемого автомобиля оторвало самостоятельно установленное зацепное устройство и задело проходивших мимо мужчину и его дочь.
В результате произошедшего пострадавшие скончались на месте.
Отмечается, что следователями уже осмотрено место происшествия, допрашиваются организаторы мероприятия и очевидцы произошедшего.
Ранее портал Nation News сообщал, что в Тульской области завели уголовное дело по факту гибели пятилетней девочки в водоёме.