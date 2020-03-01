В Подмосковье начали проверку из-за гибели двух человек при ЧП
- © Алексей Никольский
- РИА Новости
Проверку поручили провести Ногинской городской прокуратуре.
По данным ГСУ СК по Московской области, в одной из деревень городского округа Электроугли было найдено тело мужчины и его пятилетней дочери.
Согласно предварительной информации следствия, мужчина остановился в лесном массиве, чтобы оказать помощь застрявшему автомобилю.
«При использовании лебёдки произошёл её обрыв, который отлетел в ребёнка и его отца. Потерпевшие скончались на месте», — заявили в СК.
Следственный комитет также организовал проверку.
Ранее в Подмосковье завели дело по факту травмирования двухлетнего ребёнка в многоквартирном доме.