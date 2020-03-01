В Подмосковье начали проверку из-за гибели двух человек при ЧП

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Прокуратура Московской области начала проверку из-за гибели мужчины и маленькой девочки в Богородском городском округе Подмосковья. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
В Подмосковье начали проверку из-за гибели двух человек при ЧП
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Проверку поручили провести Ногинской городской прокуратуре.

По данным ГСУ СК по Московской области, в одной из деревень городского округа Электроугли было найдено тело мужчины и его пятилетней дочери.

Согласно предварительной информации следствия, мужчина остановился в лесном массиве, чтобы оказать помощь застрявшему автомобилю. 

«При использовании лебёдки произошёл её обрыв, который отлетел в ребёнка и его отца. Потерпевшие скончались на месте», — заявили в СК.

Следственный комитет также организовал проверку.

Ранее в Подмосковье завели дело по факту травмирования двухлетнего ребёнка в многоквартирном доме.

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