В Подмосковье завели дело по факту травмирования двухлетнего ребёнка в многоквартирном доме
- © РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
По имеющимся данным, в декабре 2019 года мальчик упал с высоты из-за отсутствия необходимых ограждений на лестничных пролётах. Он получил тяжкие телесные повреждения.
Как установили прокуроры, это произошло из-за ненадлежащей организации работы управляющей компании по содержанию и ремонту общего имущества дома. Материалы проверки были направлены в орган предварительного расследования. В отношении руководства фирмы возбудили дело.
Ранее портал Nation News сообщал об уголовном деле по факту травмирования детей на батуте в Бурятии.