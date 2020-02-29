Бывший помощник Немцова объяснил, что ему не нравится в марше памяти

Политик и бывший помощник Бориса Немцова Михаил Конев в эфире стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» объяснил, что ему не нравится в марше памяти Немцова.

По словам Конева, ему не нравится, что марш памяти пытаются подменить политическими требованиями, «под которыми он не может подписаться».

«А сейчас зачем использовать людей, которые пришли почтить его память? Чтобы удовлетворить свои политические амбиции?» — заявил он.

По данным ГУ МВД по Москве, в марше памяти Немцова в центре столицы приняли участие порядка 10,5 тыс. человек.

RT провёл внеочередной стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу» под названием «Марш памяти Немцова и при чём здесь Конституция».