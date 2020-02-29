В марше памяти Немцова в Москве участвуют более 10 тысяч человек

В Москве в марше памяти политика Бориса Немцова принимают участие более 10 тыс. человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

«В согласованном властями города Москвы публичном мероприятии принимают участие 10,5 тыс. человек», — заявили в главке.

По данным полиции, все участники акции прошли через досмотровые рамки. Отмечается, что досмотровые рамки в настоящее время закрыты, часть участников марша начала расходиться.

Полицейские и росгвардейцы обеспечивают охрану правопорядка и безопасности.

RT ведёт прямую текстовую трансляцию акции.

Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы.