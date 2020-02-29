В марше памяти Немцова в Москве участвуют более 10 тысяч человек
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- РИА Новости
«В согласованном властями города Москвы публичном мероприятии принимают участие 10,5 тыс. человек», — заявили в главке.
По данным полиции, все участники акции прошли через досмотровые рамки. Отмечается, что досмотровые рамки в настоящее время закрыты, часть участников марша начала расходиться.
Полицейские и росгвардейцы обеспечивают охрану правопорядка и безопасности.
RT ведёт прямую текстовую трансляцию акции.
Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы.