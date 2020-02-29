В Москве проходит акция памяти Бориса Немцова

В центре Москвы проходит марш памяти российского политика Бориса Немцова, убитого пять лет назад. Столичные власти согласовали акцию, в которой по заявке организаторов предусмотрено участие 30 тыс. человек. Из-за шествия перекрыто движение по некоторым улицам в центре Москвы. RT ведёт прямую текстовую трансляцию.

РИА Новости

© Алексей Майшев