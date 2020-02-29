В Москве проходит акция памяти Бориса Немцова
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
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29 февраля 2020
Организаторы демонстрации в соцсетях сообщили, что окончание марша планируется в 16:00.
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В акции памяти Немцова принимают участие около 8 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.
«В Москве началось согласованное властями публичное мероприятие, в котором принимают участие около 8 тыс. человек», — приводит ТАСС текст сообщения.
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Заявки на проведение марша подавались не только в Москве, но и в других городах. В Санкт-Петербурге демонстрация прошла от станции метро «Горьковская» до Троицкой площади, после чего у Соловецкого камня состоялась траурная акция. Участники собрались раньше, чем в Москве, — в 12:00.
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Согласованный маршрут — традиционный для маршей памяти Немцова. В прошлом году его участники прошли по тем же улицам. В 2019-м организаторы также получили разрешение на акцию с участием 30 тыс. человек, но, по данным МВД, было около 6 тыс.
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RT также проводит стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу» про марш памяти Немцова. В эфире — включения с демонстрации в центре Москвы и его обсуждение с гостями.
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В связи с демонстрацией в центре города были перекрыты несколько улиц: Страстной, Петровский, Рождественский и Сретенский бульвары, а также проспект Академика Сахарова. Об этом сообщили на официальном аккаунте «Московский транспорт».
29 февраля в центре города пройдет демонстрация. Ознакомьтесь заранее с перекрытиями #ЦАОpic.twitter.com/PcC0IvS4gI— Московский транспорт (@DtRoad) February 28, 2020
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Участники демонстрации скандируют различные лозунги, не связанные с маршем: от «Позор России» до «Руки прочь от абортов», сообщает корреспондент RT.
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Во главе колонны — демонстранты с флагами Украины и Евросоюза.
- Демонстранты с флагами ЕС и Украины на марше памяти Немцова
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Участники марша в Санкт-Петербурге заявили о его окончании.
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По словам организаторов марша, в согласованной с мэрией заявке указано 30 тыс. участников мероприятия.