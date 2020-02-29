В России не выявили новых случаев заражения коронавирусом

Роспотребнадзор сообщил на своём сайте, что в России не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

По данным ведомства, за период мониторинга в России зарегистрировали 1161 заболевшего с признаками ОРВИ, все они прибыли из Китая. В том числе двум пациентам — гражданам КНР — был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция».

Двух пациентов выписали 12 февраля с выздоровлением.

Ранее портал Inkazan.ru передавал, что Министерство здравоохранения Татарстана рассказало о состоянии трёх россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess.

Состояние россиян оценивается как удовлетворительное, признаков проявления коронавирусной инфекции у них нет.