В России не выявили новых случаев заражения коронавирусом

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Роспотребнадзор сообщил на своём сайте, что в России не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.
В России не выявили новых случаев заражения коронавирусом
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

По данным ведомства, за период мониторинга в России зарегистрировали 1161 заболевшего с признаками ОРВИ, все они прибыли из Китая. В том числе двум пациентам — гражданам КНР — был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция». 

Двух пациентов выписали 12 февраля с выздоровлением.

Ранее портал Inkazan.ru передавал, что Министерство здравоохранения Татарстана рассказало о состоянии трёх россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess.

Состояние россиян оценивается как удовлетворительное, признаков проявления коронавирусной инфекции у них нет.

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