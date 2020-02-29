В России не выявили новых случаев заражения коронавирусом
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- РИА Новости
По данным ведомства, за период мониторинга в России зарегистрировали 1161 заболевшего с признаками ОРВИ, все они прибыли из Китая. В том числе двум пациентам — гражданам КНР — был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция».
Двух пациентов выписали 12 февраля с выздоровлением.
Ранее портал Inkazan.ru передавал, что Министерство здравоохранения Татарстана рассказало о состоянии трёх россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess.
Состояние россиян оценивается как удовлетворительное, признаков проявления коронавирусной инфекции у них нет.