Истребители Су-33 провели тренировочные бои над Баренцевым морем

Палубные истребители Су-33 Северного флота провели тренировочные воздушные бои и отработали пилотирование на групповую слётанность. Учения прошли над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

В тренировке приняли участие восемь экипажей Су-33.

«Они отработали технику пилотирования на различных высотах и тактику дальнего ракетного и ближнего манёвренного воздушных боёв с выполнением фигур сложного пилотажа», — сообщили в пресс-службе.

Также лётчики отработали пилотирование на групповую слётанность. В пресс-службе отметили, что пилоты освоили особенности навигации в условиях Крайнего Севера и при полётах над безориентирной местностью.

Ранее «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота передавало, что военнослужащие ЮВО и ЧФ провели совместные учения.