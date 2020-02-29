Истребители Су-33 провели тренировочные бои над Баренцевым морем
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- РИА Новости
Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Северного флота.
В тренировке приняли участие восемь экипажей Су-33.
«Они отработали технику пилотирования на различных высотах и тактику дальнего ракетного и ближнего манёвренного воздушных боёв с выполнением фигур сложного пилотажа», — сообщили в пресс-службе.
Также лётчики отработали пилотирование на групповую слётанность. В пресс-службе отметили, что пилоты освоили особенности навигации в условиях Крайнего Севера и при полётах над безориентирной местностью.
Ранее «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота передавало, что военнослужащие ЮВО и ЧФ провели совместные учения.