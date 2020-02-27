Военнослужащие ЮВО и ЧФ провели совместные учения

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Расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» Южного военного округа и экипаж патрульного корабля «Василий Быков» Черноморского флота провели учения.
Военнослужащие ЮВО и ЧФ провели совместные учения
  • © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

По замыслу учения, моряки, находившиеся на дежурстве в ПВО, обнаружили низколетящие цели условного противника в направлении пункта базирования кораблей на Новороссийской военно-морской базе. Они захватили цели, взяли на сопровождение и в автоматизированном режиме передали данные на командный пункт соединения противовоздушной обороны.

«Экипаж патрульного корабля «Василий Быков» совместно со стоящими в боевом дежурстве расчётами ЗРК С-400 «Триумф» произвели целераспределение и успешно отработали действия по совместному применению ракетного оружия с выполнением электронных пусков по имитируемым объектам», — уточнили в отделе.

Ранее Nation News сообщал, что в Московской области прошли тактико-специальные учения Симферопольского артиллерийского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа.

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