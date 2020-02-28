В Ставропольском крае следователи помогли сироте получить квартиру
- АГН «Москва»
Об этом сообщает Newstracker.ru.
Девушка осталась без родителей в девять лет. Её воспитывала тётя в селе Нины. После совершеннолетия было принято решение добиваться положенного по закону жилья, но в течение трёх лет ничего не получалось.
Тогда девушка обратилась в суд, который обязал чиновников предоставить жильё. Ничего не изменилось, и сирота передала документы следователям.
«После этого была проведена проверка, в ходе которой девушке предоставили квартиру в Ставрополе», — добавили в ведомстве.
Ранее телеканал «360» сообщал, что более 630 детей-сирот в Московской области переехали в собственное жильё в 2019 году.