В Ставропольском крае следователи помогли сироте получить квартиру

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Следователи помогли сироте получить квартиру в Ставропольском крае, рассказали в региональном СУ СК России.
В Ставропольском крае следователи помогли сироте получить квартиру
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает Newstracker.ru.

Девушка осталась без родителей в девять лет. Её воспитывала тётя в селе Нины. После совершеннолетия было принято решение добиваться положенного по закону жилья, но в течение трёх лет ничего не получалось.

Тогда девушка обратилась в суд, который обязал чиновников предоставить жильё. Ничего не изменилось, и сирота передала документы следователям.

«После этого была проведена проверка, в ходе которой девушке предоставили квартиру в Ставрополе», — добавили в ведомстве.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 630 детей-сирот в Московской области переехали в собственное жильё в 2019 году.

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