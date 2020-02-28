В Калининградской области рассказали о работе по борьбе с коррупцией в 2019 году

В Калининграде прошло заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе в 2019 году.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Как рассказал прокурор региона Сергей Хлопушин, выявлено 1,2 тыс. нарушений требований антикоррупционного законодательства. Они связаны, в частности, с неполнотой и недостоверностью информации о доходах, неурегулированием конфликта интересов, неуведомлением работодателя об обращении в целях склонения к коррупционному правонарушению.

Также зафиксированы нарушения требований законодательства в бюджетной сфере, сферах ЖКХ и ОПК, при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

«По результатам рассмотрения 385 представлений прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 605 лиц, из них пять лиц уволено в связи с утратой доверия», — отметил Хлопушин.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Пермском крае назвали средний размер взятки в 2019 году.