В Калининградской области рассказали о работе по борьбе с коррупцией в 2019 году

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В Калининграде прошло заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе в 2019 году.
В Калининградской области рассказали о работе по борьбе с коррупцией в 2019 году
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Как рассказал прокурор региона Сергей Хлопушин, выявлено 1,2 тыс. нарушений требований антикоррупционного законодательства. Они связаны, в частности, с неполнотой и недостоверностью информации о доходах, неурегулированием конфликта интересов, неуведомлением работодателя об обращении в целях склонения к коррупционному правонарушению.

Также зафиксированы нарушения требований законодательства в бюджетной сфере, сферах ЖКХ и ОПК, при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

«По результатам рассмотрения 385 представлений прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 605 лиц, из них пять лиц уволено в связи с утратой доверия», — отметил Хлопушин.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Пермском крае назвали средний размер взятки в 2019 году.

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