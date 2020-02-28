В Москве рассказали о новой программе обучения волонтёров

В Москве рассказали о новой образовательной программе «Включайся!» для волонтёров.

Об этом сообщает kp.ru.

Первые занятия состоятся 29 февраля и 1 марта на базе Московского политехнического университета.

«Программа рассчитана на начинающих волонтёров и тех, кто только открывает для себя добровольчество. Первыми слушателями обновлённого курса станут около 150 человек, входящие в состав волонтёрского корпуса 75-летия Победы», — цитирует заместителя мэра Наталью Сергунину портал мэра и правительства.

По её словам, запланированы мастер-классы и лекции. В частности, участники интенсива научатся эффективной коммуникации и действиям при чрезвычайных ситуациях.

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