В Удмуртии заявили о снижении уровня смертности в ДТП по итогам 2019 года

В Удмуртии заявили о снижении уровня смертности в ДТП на 12% по итогам 2019 года.

Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на региональный офис нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

За год на загородных трассах межмуниципального значения и в городах установлено четыре светофорных объекта, 16 искусственных неровностей, десять комплексов фотовидеофиксации. Заменено 28 км барьерного ограждения.

Также стало известно, что в Ставропольском крае выросло количество ДТП по вине лихачей. С начала года зарегистрировано 329 таких аварий. Погибли 79 человек, ещё 424 получили травмы, передаёт Newstracker.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.

В связи с этим в крае начинается профилактическая операция «Скорость», которая продлится до 5 марта.

Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) заявили о снижении числа погибших в ДТП в Москве с 2010 года почти в два раза.