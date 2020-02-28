Клишас: слова о Боге могут появиться в третьей статье Конституции

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Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок к Конституции, сенатор Андрей Клишас заявил, что тезисы про Бога могут быть изложены в отдельной статье третьей главы основного закона, но принцип светского государства в ней останется.
Клишас: слова о Боге могут появиться в третьей статье Конституции
  • РИА Новости

Сенатор сообщил, что необходимость уважения к памяти предков, которые «с верой в Бога передали нам великую страну», должна быть прописана в третьей статье Конституции.

По его словам, «принцип светского государства останется в Конституции, как это и предусмотрено её 14-й и 28-й статьями».

«Эти положения останутся незыблемыми», — приводит РИА Новости слова Клишаса.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о включении в преамбулу Конституции России упоминания о Боге.

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