Клишас: слова о Боге могут появиться в третьей статье Конституции

Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок к Конституции, сенатор Андрей Клишас заявил, что тезисы про Бога могут быть изложены в отдельной статье третьей главы основного закона, но принцип светского государства в ней останется.

Сенатор сообщил, что необходимость уважения к памяти предков, которые «с верой в Бога передали нам великую страну», должна быть прописана в третьей статье Конституции.

По его словам, «принцип светского государства останется в Конституции, как это и предусмотрено её 14-й и 28-й статьями».

«Эти положения останутся незыблемыми», — приводит РИА Новости слова Клишаса.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о включении в преамбулу Конституции России упоминания о Боге.