Суд в Екатеринбурге сократил арест IT-специалисту Литрееву

Свердловский областной суд сократил срок ареста руководителю компании в сфере кибербезопасности Security Vee Александру Литрееву, обвиняемому в хранении наркотиков.

«Срок содержания под стражей сокращён до 30 дней — по 23 марта 2020 года включительно», — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Литреев был задержан вечером 22 февраля у отеля, где собирался поселиться. При нём обнаружили две таблетки MDMA, он признал вину.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК. 24 февраля Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал IT-специалиста.

Литреев известен тем, что создал приложение для задержанных на митингах «Красная кнопка».