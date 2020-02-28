В АТОР назвали ударом ситуацию с турами в Италию из-за коронавируса

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович прокомментировал возможные убытки российских туроператоров в связи с распространением коронавируса.

«Серьёзным ударом для рынка стала Италия — отдыхать туда ежегодно ездят порядка 500 тыс. россиян. Если ситуация продолжит развиваться по негативным сценариям, то будут закрыты и другие страны Европы, которые традиционно популярны у туристов России», — отметил Владимир Канторович в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Он предположил, что в ближайшее время могут быть закрыты границы с Испанией, Черногорией и Грецией.

По словам специалиста, если ситуация не изменится, убытки индустрии могут составить миллиарды рублей.

Ранее исполняющая обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с продажей путёвок в Турцию.