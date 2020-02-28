В Архангельской области вынесли приговор бывшим и действующим полицейским по делу о халатности

Суд вынес приговор пятерым бывшим и действующим сотрудникам ОМВД по Онежскому и Плесецкому районам по делу о халатности и превышении полномочий с применением насилия.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональное СУ СК России.

Установлено, что в апреле 2019 года во время допроса обвиняемые оскорбляли подозреваемого в краже, унижали, применяли силу и угрожали, требуя данные о соучастнике. Затем полицейские впустили в помещение ранее судимого знакомого задержанного и разрешили ему нанести несколько ударов.

Плесецкий районный суд за халатность наказал фигурантов штрафом, за превышение полномочий — тремя годами лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Один из полицейских уволен, остальных отстранили от исполнения обязанностей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области экс-следователь предстанет перед судом за фальсификацию доказательств.