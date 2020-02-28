Фигурантам дела «Сети» в Петербурге продлили арест

Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге продлил арест подсудимым по делу запрещённой в России террористической организации «Сеть»* Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову.

«Продлить срок содержания под стражей на три месяца, то есть по 11 июня 2020 года», — цитирует судью РИА Новости.

Фигурантов обвиняют по ч. 2 ст. 205.4 УК («участие в террористическом сообществе»). Бояршинов также обвиняется в хранении взрывчатых веществ. Он признаёт вину, Филинков — нет.

Как отмечается, в ходе заседания по видеосвязи допросили осуждённых по пензенскому делу «Сети» Илью Шакурского и Максима Иванкина. Они сообщили, что лично Филинкова и Бояршинова не знают.

10 февраля в Пензе семерых фигурантов дела «Сети» приговорили к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет.

* «Сеть» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 17.01.2019.