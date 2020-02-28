Названы основные проблемы граждан в сфере обращения с ТКО

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Специалисты ППК РЭО назвали три наиболее распространенные проблемы с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).
Названы основные проблемы граждан в сфере обращения с ТКО
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу компании, среди обращений лидируют: нарушение вывоза мусора (34%) и стихийные свалки (25%).

Отмечается, что ещё 19% проблем связаны с отсутствием контейнеров для раздельного сбора мусора.

По данным представителей организации, с момента запуска системы «РЭО Радар» россияне оставили более 30 тыс. заявок, половина из которых — просьбы рассказать о правилах раздельного сбора мусора и разъяснить полномочия региональных операторов. Остальные обращения касались текущих проблем.

Все они зарегистрированы и переданы на решение региональным операторам.

Ранее руководитель отдела по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever в России Ирина Антюшина в беседе с НСН рассказала о самых перерабатываемых видах упаковки.

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