Названы основные проблемы граждан в сфере обращения с ТКО

Специалисты ППК РЭО назвали три наиболее распространенные проблемы с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу компании, среди обращений лидируют: нарушение вывоза мусора (34%) и стихийные свалки (25%).

Отмечается, что ещё 19% проблем связаны с отсутствием контейнеров для раздельного сбора мусора.

По данным представителей организации, с момента запуска системы «РЭО Радар» россияне оставили более 30 тыс. заявок, половина из которых — просьбы рассказать о правилах раздельного сбора мусора и разъяснить полномочия региональных операторов. Остальные обращения касались текущих проблем.

Все они зарегистрированы и переданы на решение региональным операторам.

Ранее руководитель отдела по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever в России Ирина Антюшина в беседе с НСН рассказала о самых перерабатываемых видах упаковки.