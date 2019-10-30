Эксперт рассказала о самых перерабатываемых видах упаковки

Руководитель отдела по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever в России Ирина Антюшина в беседе с НСН рассказала о самых перерабатываемых видах упаковки.

По её словам, очень многое зависит от технологий, представленных в каждой конкретной стране.

«У нас пока есть флаконы только из ПЭТ. Это номер один. Мы тестируем, на самом деле, сейчас ещё возможность перерабатывать также полиэтилен низкого давления», — заявила она.

Как отметила Антюшина, в других странах уже есть упаковки из стопроцентно переработанного полиэтилена низкого давления, и в перспективе можно использовать хотя бы частично эту фракцию для производства бутылок, к примеру, в отечественной бытовой химии.

Ранее директор по продажам глобальным клиентам ОП «Европласт» Александр Мельников в беседе с Nation News прокомментировал договор стран G20 о борьбе с пластиком в Мировом океане.