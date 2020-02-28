Самолёт А-320 совершил вынужденную посадку в Тюмени
- © РИА Новости
Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры, в самолёте сработал индикатор неисправности аэронавигационной аппаратуры.
«Вынужденную посадку совершило воздушное судно А-320. На борту находился 81 пассажир, в том числе один ребёнок», — отметили в ведомстве.
Посадка самолёта прошла в штатном режиме.
Отмечается, что перевозчик отправил пассажиров в аэропорт назначения на резервном воздушном судне.
Ранее сообщалось, что самолёт Boeing с технической неисправностью приземлился во Внукове.
Сотрудник авиакомпании не подтвердил «Известиям» информацию о трещине в стекле, отметив, что возвращение в аэропорт связано с технической неисправностью.