Самолёт А-320 совершил вынужденную посадку в Тюмени

Самолёт авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс из Тюмени в Салехард, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры, в самолёте сработал индикатор неисправности аэронавигационной аппаратуры.

«Вынужденную посадку совершило воздушное судно А-320. На борту находился 81 пассажир, в том числе один ребёнок», — отметили в ведомстве.

Посадка самолёта прошла в штатном режиме.

Отмечается, что перевозчик отправил пассажиров в аэропорт назначения на резервном воздушном судне.

Ранее сообщалось, что самолёт Boeing с технической неисправностью приземлился во Внукове.

Сотрудник авиакомпании не подтвердил «Известиям» информацию о трещине в стекле, отметив, что возвращение в аэропорт связано с технической неисправностью.