Самолёт Boeing с технической неисправностью приземлился во Внукове
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- РИА Новости
«Самолёт благополучно приземлился в аэропорту Внуково, пострадавших нет», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.
Ранее сообщалось, что направлявшийся в Бангкок самолёт Boeing 777, на борту которого находились более 100 пассажиров, возвращается в аэропорт из-за трещины в лобовом стекле.
Сотрудник авиакомпании не подтвердил «Известиям» информацию о трещине в стекле, отметив, что возвращение в аэропорт связано с технической неисправностью.