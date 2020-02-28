Самолёт Boeing с технической неисправностью приземлился во Внукове

Самолёт Boeing 777, у которого, предварительно, треснуло лобовое стекло, совершил посадку в аэропорту Внуково. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

«Самолёт благополучно приземлился в аэропорту Внуково, пострадавших нет», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Ранее сообщалось, что направлявшийся в Бангкок самолёт Boeing 777, на борту которого находились более 100 пассажиров, возвращается в аэропорт из-за трещины в лобовом стекле.

Сотрудник авиакомпании не подтвердил «Известиям» информацию о трещине в стекле, отметив, что возвращение в аэропорт связано с технической неисправностью.