Международный центр «Артек» поддержал проект #ПочтаПобеды, в рамках которого собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, кто укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.

Первая героиня, с которой познакомились дети и вожатые, — ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Григорьевна Дёмина.

«Не каждая женщина смогла бы пойти на фронт, её поступок достоин огромного уважения. Я написала Екатерине Григорьевне, что она замечательный человек, каких очень мало, поздравила с Годом памяти и славы», — заявила София Бакаушина из Ставропольского края.

В свою очередь, Дмитрий Абузов из Волжского района Самарской области отметил, что Дёмина осталась одна в трудное военное время, но не сломалась, а пошла на фронт.

«Я поблагодарил её в письме за то, что она сделала для Родины», — добавил он.

Со своей стороны, вожатая Дарья Медведева сказала, что причисляет себя к последнему поколению, которое видит тех, кто прошёл Великую Отечественную войну.

«Знаю, что иногда пожилые люди не хотят вспоминать о том, что они пережили. Поэтому в первую очередь я в своём письме благодарю Екатерину Григорьевну за то, что она выходит на контакт с подрастающим поколением и делится своей историей. Для детей это важно», — заявила она.

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой сможет написать письма ветеранам, истории чьих войн и побед будут рассказаны в течение следующих месяцев.

Отправленные в редакцию телеканала письма будут переданы всем ветеранам.