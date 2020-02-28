Названы траты россиян на погашение штрафов за нарушения ПДД в 2019 году

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Стали известны расходы россиян на погашение штрафов за нарушения правил дорожного движения в 2019 году.
Названы траты россиян на погашение штрафов за нарушения ПДД в 2019 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс.Деньги».

Средний платёж составил 531 рубль (в 2018 году в среднем платили 496 рублей).

Наибольшая сумма оказалась в Москве — 582 рубля. Далее следуют Красноярск (579 рублей) и Самара (531 рубль).

Наименьший средний штраф зафиксирован в Волгограде (436 рублей), Омске (449 рублей) и Нижнем Новгороде (453 рубля).

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов в беседе с URA.RU прокомментировал идею резкого повышения штрафов для водителей, а также введения накопительной системы наказаний.

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