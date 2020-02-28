Крутских выиграл первое в истории России золото ЧМ по парусному спорту в классе «Лазер-радиал»

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Россиянин Даниил Крутских одержал победу в классе «Лазер-радиал» на чемпионате мира по парусному спорту в Австралии.
Крутских выиграл первое в истории России золото ЧМ по парусному спорту в классе «Лазер-радиал»
  • © ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва»

Для России это первое золото в данном классе в истории на мировом первенстве.

Вторым стал австралиец Майкл Комптон, а замкнул тройку лучших Ник Плетикос из Австралии.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге подвели итоги студенческой парусной регаты.

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